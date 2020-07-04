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В реке Сходне в Москве разлились нефтепродукты

Фото: пресс-служба ГУП "Мосводосток"
Фото: пресс-служба ГУП "Мосводосток"

В реке Сходне на северо-западе Москвы нашли пятно из нефтепродуктов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пятно обнаружено у дома № 19 по улице Василия Петушкова. Сейчас специалисты выясняют его происхождение. По словам собеседника агентства, ГУП «Мосводосток» устанавливает на месте разлива плавучее заграждение — бон.

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Как уточнили РБК в пресс-службе «Мосводостока», пятно в реке возникло из-за ДТП на 69-м км МКАД с участием автобуса. В результате аварии у транспортного средства был поврежден бензобак. На проезжую часть из поврежденной емкости вылилось дизельное топливо. Затем оно попало в водосток и оттуда в реку Сходню. Специалисты «Мосводостока» установили три заграждения и обработали место разлива сорбентом.

25 июня был выявлен разлив нефти в Химкинском водохранилище. Площадь разлива достигла почти 23 тыс. кв. м. Уровень загрязнения нефтепродуктами в тысячу раз превысил норму. В результате загрязнения погибли птицы и рыбы. Пятно из нефти было локализовано боновыми заграждениями в несколько рядов. По предварительным данным Росводресурсов, сточные воды с нефтепродуктами попали в водохранилище из коллектора ливневой канализации.

Теги: река, разлив, нефтепродукты, новости
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