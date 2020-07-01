Под Красногорском произошел крупный пожар

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В Красногорском районе Московской области произошел крупный пожар в ангаре с автомобильными покрышками. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в деревне Гольево. «Горит ангар с покрышками и мусором. Опасности перехода огня нет, в 15:18 локализация на площади 2200 кв. м. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в МЧС.

По данным сайта МЧС Московской области, сообщение о пожаре в строении № 4 по улице Центральная поступило в 13:51. Согласно сервису «Яндекс.Карты», под этому адресу расположен автосервис.

Ранее 27 июня в подмосковном Подольске произошел пожар на территории производственно-складского ангара. К прибытию экстренных служб огонь охватил площадь 400 кв. м, обрушилась часть кровли здания.