Синоптик объяснил появление «торнадо» в Подмосковье

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Облако в виде воронки, которое могли наблюдать в пятницу, 3 июля, жители подмосковного Орехово-Зуево, не имеет никакого отношения к торнадо. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «РИА Новости».

«Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча», — рассказал Леус.

По словам метеоролога, такие формы образуются при кучево-дождевых облаках и косвенно связаны с грозами. Если бы воронкообразное облако получило полное развитие, то могло бы привести к шквалистому ветру.

«Но в данной ситуации это была просто красивая картинка», — пояснил Леус. При этом он отметил, что в столичном регионе может образоваться реальный торнадо.