Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 02 июл, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 02 июл, 12:50
Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 10:53 В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни Общество, 10:48 В Москве за сутки выявили 659 зараженных коронавирусом Общество, 10:45 За сутки в России от COVID-19 умерли 176 человек Общество, 10:45 Попова назвала целесообразным увеличение площади летних веранд Общество, 10:44 СМИ анонсировали переход футболиста «Баварии» в «Ливерпуль» Спорт, 10:41 Пижамы и коврики для йоги: что еще мы покупали во время самоизоляции Экономика инноваций, 10:40  В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса Общество, 10:39 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку Политика, 10:36 Мурашко назвал сроки возвращения к полноценной жизни после коронавируса Общество, 10:33 «Стресс-тест» пандемии выявил главные недостатки российских вузов Общество, 10:31 Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой Политика, 10:25 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 10:24 Зидан выступил против ухода Месси из чемпионата Испании Спорт, 10:15
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

В ряде регионов России в ближайшие дни будет очень жаркая погода с грозами. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас объективное тепло прогнозируется и, естественно, когда перенос воздушных масс, будут и осадки, и грозовые явления. Жаркая погода будет на европейской территории России, в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае — это Южный федеральный округ», — пояснил он. Вильфанд добавил, что температура будет выше нормы примерно на 5 градусов в центре европейской России, а южнее — на 6-7 градусов.

Синоптик предупредила о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье температура будет доходить до 37-39 градусов. «Очень жаркая погода и длительный период 5-6 дней. И поскольку неустойчивость будет наблюдаться при переносе воздушных масс, они насыщены влагой, будет дожди и грозы», — отметил он.

На Чукотке и Колыме прогнозируется резкое понижение температуры и заморозки ночью. «Это же все-таки север, там и очень жаркая погода бывает, но, когда перемещаются холодные воздушные массы, конечно, температуры понижается», — сказал Вильфанд.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что температура на следующей неделе в Москве превысит отметку 30 градусов. Температура воздуха во вторник, 7 июля, может подняться до 31 градуса тепла.

Теги: жара, гроза, погода, Гидрометцент, новости
Материалы по теме
Синоптики предупредили о жаре с грозами в Москве
Общество
Гидрометцентр заявил о «по-настоящему теплом» июле
Общество
Погода в Москве побила очередной температурный рекорд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter