В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

В ряде регионов России в ближайшие дни будет очень жаркая погода с грозами. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас объективное тепло прогнозируется и, естественно, когда перенос воздушных масс, будут и осадки, и грозовые явления. Жаркая погода будет на европейской территории России, в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае — это Южный федеральный округ», — пояснил он. Вильфанд добавил, что температура будет выше нормы примерно на 5 градусов в центре европейской России, а южнее — на 6-7 градусов.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье температура будет доходить до 37-39 градусов. «Очень жаркая погода и длительный период 5-6 дней. И поскольку неустойчивость будет наблюдаться при переносе воздушных масс, они насыщены влагой, будет дожди и грозы», — отметил он.

На Чукотке и Колыме прогнозируется резкое понижение температуры и заморозки ночью. «Это же все-таки север, там и очень жаркая погода бывает, но, когда перемещаются холодные воздушные массы, конечно, температуры понижается», — сказал Вильфанд.