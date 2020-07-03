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Общество ,  
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Суд перенес выбор меры пресечения фигурантам дела о хищении 40 млн руб.

Судебное заседание о выборе меры пресечения для начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, задержанной по делу о мошенничестве на 40 млн руб., перенесено на 6 июля. Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда. При этом срок его задержания продлен на 72 часа.

«Следователем заявлено ходатайство об отложении рассмотрении данного ходатайства и о продлении до 72 часов срока его задержания в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, обосновывающих наличие или отсутствие оснований для избрания в отношении Михаила Попова меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник РБК в суде.

Такое же решение раньше было принято и в отношении второго фигуранта дела — замминистра образования и науки Марины Лукашевич, ей меру пресечения выберут также 6 июля.

В пятницу, 3 июля, пресс-служба МВД сообщила о задержании руководителя коммерческой фирмы и высокопоставленного чиновника Минобрнауки по подозрению в мошенничестве, которое нанесло ущерб на 40 млн рублей.

Полиция задержала замглавы Минобрнауки за хищение
Общество
<p>Марина Лукашевич</p> <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 171.844px; top: 23px; width: 281.969px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -91px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 292.844px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Результат работ заведомо не соответствовал условиям договоров, однако их приемку осуществлял сообщник, занимавший в министерстве руководящую должность, уточнила она.

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Источник «Интерфакса» сообщил, что в 2016 году именно Попов, который тогда работал в Минобрнауки главой департамента, принял решение о выделении в рамках госзаказа 40 млн руб. Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Деньги были выплачены за разработку автоматической системы обработки научных данных. «В итоге деньги были потрачены, но система не создана. А Попов подписал документы, что заказ выполнен», — сказал источник агентства.

Позже Попов перешел на работу в Россотрудничество, а Лукашевич — в Министерство науки и высшего образования.

По информации МВД, по делу уже проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела.

Теги: суд, мера пресечения, Минобрнауки
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