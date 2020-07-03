Суд перенес выбор меры пресечения фигурантам дела о хищении 40 млн руб.

Судебное заседание о выборе меры пресечения для начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, задержанной по делу о мошенничестве на 40 млн руб., перенесено на 6 июля. Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда. При этом срок его задержания продлен на 72 часа.

«Следователем заявлено ходатайство об отложении рассмотрении данного ходатайства и о продлении до 72 часов срока его задержания в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, обосновывающих наличие или отсутствие оснований для избрания в отношении Михаила Попова меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник РБК в суде.

Такое же решение раньше было принято и в отношении второго фигуранта дела — замминистра образования и науки Марины Лукашевич, ей меру пресечения выберут также 6 июля.

В пятницу, 3 июля, пресс-служба МВД сообщила о задержании руководителя коммерческой фирмы и высокопоставленного чиновника Минобрнауки по подозрению в мошенничестве, которое нанесло ущерб на 40 млн рублей.