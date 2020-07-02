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В России провели больше 20 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С начала эпидемии в России провели более 20,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего тестов сделали в Москве. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство напомнило, что Россия остается на втором месте в мире по числу проведенных тестов.

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В столице провели 4 млн 93 тыс. 533 теста на коронавирус. Следом за ней идут Санкт-Петербург (1 млн 447 тыс. 994 теста) и Подмосковье (1 млн 39 тыс. 604 теста). Эти регионы лидируют среди российских субъектов по числу выявленных заболевших.

Из расчета проведенных тестов на 100 тыс. населения топ регионов выглядит по-другому. На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, после него Республика Тыва и Сахалинская область. Москва занимает пятое место в списке.

По последним данным, в столице выявили 222 871 заболевшего COVID-19, в Петербурге зафиксировали 24 727 больных, а в Московской области коронавирус подтвердили у 58 193 человек.

В Ямало-Ненецком АО с начала эпидемии зарегистрировали 5980 заболевших.

Всего в России коронавирусом заразились 661 165 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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