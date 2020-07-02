В России провели больше 20 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С начала эпидемии в России провели более 20,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего тестов сделали в Москве. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство напомнило, что Россия остается на втором месте в мире по числу проведенных тестов.

В столице провели 4 млн 93 тыс. 533 теста на коронавирус. Следом за ней идут Санкт-Петербург (1 млн 447 тыс. 994 теста) и Подмосковье (1 млн 39 тыс. 604 теста). Эти регионы лидируют среди российских субъектов по числу выявленных заболевших.

Из расчета проведенных тестов на 100 тыс. населения топ регионов выглядит по-другому. На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, после него Республика Тыва и Сахалинская область. Москва занимает пятое место в списке.