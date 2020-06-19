В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19

Россияне могут сдать тест на наличие коронавирусной инфекции в 747 лабораториях страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 — при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в России обеспечена «возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию».

По состоянию на 17 июня было проведено 15,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что в России в месяц производят 8-10 млн тестов в месяц для полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) на коронавирус.

По ее словам, с февраля почти 30 стран мира получили более 500 тыс. российских тест-систем в качестве помощи. Глава Роспотребнадзора уточнила, что это как страны ШОС и СНГ, так и государства Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.