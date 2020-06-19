В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19
Россияне могут сдать тест на наличие коронавирусной инфекции в 747 лабораториях страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 — при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», — говорится в сообщении.
Как заявили в ведомстве, в России обеспечена «возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию».
По состоянию на 17 июня было проведено 15,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что в России в месяц производят 8-10 млн тестов в месяц для полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) на коронавирус.
По ее словам, с февраля почти 30 стран мира получили более 500 тыс. российских тест-систем в качестве помощи. Глава Роспотребнадзора уточнила, что это как страны ШОС и СНГ, так и государства Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.
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