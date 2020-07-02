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Четыре человека пострадали при стрельбе на трассе в Окленде

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы на трассе в американском Окленде (штат Калифорния). Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.

«Отделение полиции Окленда оказывает помощь дорожному патрулю в связи со стрельбой произошедшей на автостраде E/B 580 в районе 106-й авеню. На данный момент сообщается о четырех пострадавших. Движение остановлено, пожалуйста, используйте альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося не приводятся. 

Как сообщает телеканал ABC7 News, стрельба произошла 1 июля около 15:30 (01:30 мск) на межштатной автомагистрали 580 (Interstate 580).

По данным полиции Окленда, ранения получили четыре пассажира, находившихся в черном Infiniti M35 в тот момент, когда автомобиль двигался по трассе.

Пострадавших доставили в местные больницы. Двое из пассажиров получили легкие травмы, а двое других получили серьезные травмы. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

29 июня неизвестный 31-летний мужчина на автомобиле протаранил здание распределительного центра торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф (штат Калифорния). Впоследствии он открыл огонь из полуавтоматического оружия по находившимся внутри сотрудникам. В результате погибли два человека, еще четверо получили повреждения разной степени тяжести.

Теги: Калифорния, Окленд, стрельба
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