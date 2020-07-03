Титов допустил последствия для устроивших «катавасию» бизнесмену Зотову

Омбудсмен сообщил, что есть еще три бизнесмена, которые хотят вернуться в Россию по той же программе. Они, по его словам, и «были в шоке» от задержания Зотова. «Но сейчас все нормализовалось, и эти риски для них ни в голове, ни по факту не существуют», — добавил омбудсмен. Титов уточнил, что считает Зотова невиновным, «в крайнем случае это был хозяйственный спор, а не уголовное дело».

В так называемый список Титова входят бизнесмены, которые уехали из России из-за угрозы уголовного преследования, а затем заявили о желании вернуться на родину, если им гарантируют разбирательство без ареста по приезде. Титов обнародовал перечень бизнесменов зимой 2018 года, будучи одним из кандидатов на выборах президента России. Сейчас в список входят около 50 человек, из них вернулись в Россию больше десяти.

Экс-гендиректор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов прилетел в Москву 10 июня, его задержали в аэропорту. Омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи говорил РБК, что перед этим дело предпринимателя досконально изучили и следователь знал время его прилета. 11 июня суд арестовал бизнесмена до 10 августа по делу о мошенничестве.

2 июля президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Зотова. На следующий день бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

Дмитрий Зотов проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Следствие считает, что «Трансфин-М» под руководством Зотова заключила с другой подконтрольной ему организацией сделку, в результате которой понесла ущерб. По версии управления МВД на транспорте по ЦАО, компания потеряла 395 млн руб., сотрудник ее службы безопасности заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб. Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М».

Защита Зотова объясняла, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны, а также что она не является банкротом и продолжает действовать, а разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.