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Титов допустил последствия для устроивших «катавасию» бизнесмену Зотову

Борис Титов
Борис Титов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Ответственные за ситуацию с предпринимателем Дмитрием Зотовым, который вернулся в Россию после гарантий, что его не арестуют по приезде, и был задержан сразу после прилета, вероятно, столкнутся с последствиями своих действий. Об этом РБК заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

«Я думаю, что сейчас головы полетят за то, что они устроили такую катавасию», — сказал Титов.

«Мы договаривались по той схеме, по которой мы обычно договаривались с властью, что человек возвращается и ему гарантируют, что он не будет арестован, и он спокойно может участвовать в следственных действиях, защищая свою невиновность», — пояснил обмудсмен.

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Общество
Дмитрий Зотов

Он добавил, что для Зотова и его семьи несколько недель, которые бизнесмен провел в СИЗО, могли стать самыми неприятными моментами в их жизни. «Сейчас справедливость восстановлена. <...> Хотя от таких историй мы никогда не застрахованы на сто процентов», — резюмировал Титов.

Омбудсмен сообщил, что есть еще три бизнесмена, которые хотят вернуться в Россию по той же программе. Они, по его словам, и «были в шоке» от задержания Зотова. «Но сейчас все нормализовалось, и эти риски для них ни в голове, ни по факту не существуют», — добавил омбудсмен. Титов уточнил, что считает Зотова невиновным, «в крайнем случае это был хозяйственный спор, а не уголовное дело».

В так называемый список Титова входят бизнесмены, которые уехали из России из-за угрозы уголовного преследования, а затем заявили о желании вернуться на родину, если им гарантируют разбирательство без ареста по приезде. Титов обнародовал перечень бизнесменов зимой 2018 года, будучи одним из кандидатов на выборах президента России. Сейчас в список входят около 50 человек, из них вернулись в Россию больше десяти.

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Владимир Путин и Игорь Краснов

Экс-гендиректор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов прилетел в Москву 10 июня, его задержали в аэропорту. Омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи говорил РБК, что перед этим дело предпринимателя досконально изучили и следователь знал время его прилета. 11 июня суд арестовал бизнесмена до 10 августа по делу о мошенничестве.

2 июля президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Зотова. На следующий день бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

Дмитрий Зотов проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Следствие считает, что «Трансфин-М» под руководством Зотова заключила с другой подконтрольной ему организацией сделку, в результате которой понесла ущерб. По версии управления МВД на транспорте по ЦАО, компания потеряла 395 млн руб., сотрудник ее службы безопасности заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб. Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М».

Защита Зотова объясняла, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны, а также что она не является банкротом и продолжает действовать, а разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.

Теги: Борис Титов, Трансфин-М, новости
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