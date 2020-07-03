ЦБ объяснил удаление поста в Facebook об изъятии средств в годы войны

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный банк России (ЦБ) удалил пост в Facebook об изъятии денег у населения в годы Второй мировой войны, так как публикацию неправильно оценили многие пользователи. Об этом сообщается на странице ЦБ в социальной сети.

«Здесь был пост о теме финансов во время Великой Отечественной войны. К сожалению, многие неправильно его трактовали. Чтобы избежать дальнейших домыслов, мы удалили этот пост», — пояснил ЦБ. Регулятор также извинился за «неудачный текст».

Запись в facebook пользователя cbr.ru

В комментариях к публикации банк добавил, что «из интернета ничего удалить нельзя» и пост убрали из уважения к читателям, а не для того, чтобы его спрятать. ЦБ также указал, что это не первая публикация на историческую тематику в социальных сетях регулятора.

Согласно истории правок публикации, в удаленном фрагменте сообщения говорилось, что для ограничения эмиссии и пополнения бюджета во время войны Советский Союз «мобилизовал» средства своих граждан. В частности, населению ограничили снятие денег со вкладов, ввели дополнительные налоги (военный налог, налог на бездетных) и повысили сельскохозяйственный и подоходный обязательные платежи.