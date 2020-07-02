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В Шри-Ланке отпустили из-под стражи друзей арестованного ученого

Александр Игнатенко
Александр Игнатенко (Фото: alexkonspirator / VK)

Суд в Шри-Ланке отпустил из-под стражи россиян Артема Рябова и Николая Килафяна, задержанных по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых. Об этом РБК сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, суд изменил им меру пресечения на личное поручительство.

«Сначала они содержались в камере с невыносимыми условиями. Там было больше 90 человек, сырость, антисанитария, было можно спать только на полу. У Александра ухудшилось состояние здоровья: открылась язва желудка, обострились другие заболевания. Сейчас он находится в больнице, но так как у него нет денег, чтобы продолжать лечиться, его выписывают», — уточнил правозащитник.

Арестованный на Шри-Ланке ученый сообщил о задержании двух друзей
Общество
Александр Игнатенко

Мельников подчеркнул, что материалы дела выглядят абсолютно необоснованными и у всех обвиняемых проблемы с оплатой адвокатов. «Каждое судебное заседание — это сотни долларов. Плюс нужно оплачивать жилье, медицинские услуги. Родственники Александра в связи с этим подготовили обращение в Российский фонд мира в адрес Леонида Слуцкого и в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом», — добавил он.

Рябова и Килафяна задержали в конце июня, их поместили в тюрьму, потому что им не удалось найти поручителей среди местных жителей, сообщил Игнатенко. Ученый отметил, что ни на одном заседании суда у обвиняемых не было переводчиков, а процесс велся на местном языке.

В мае 2020 года зоолог Игнатенко из Ростова-на-Дону сообщил, что его задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки. На своей странице в сети «ВКонтакте» он рассказал, что в его карманах были мертвые насекомые, которых он подбирал с земли за территорией парка для изучения. После задержания в его гостиничном номере местные правоохранительные органы обнаружили других мертвых насекомых, собранных вдоль дорог и в саду отеля.

Игнатенко заявил, что на тот момент он провел в тюрьме уже полтора месяца, а объяснения про то, что эти животные были найдены вне парка, власти не стали слушать. Он также добавил, что ему выдвинули 227 обвинений и штраф на 3 млн руб. В случае невыплаты ему грозит заключение сроком до 40 лет.

Теги: Шри-Ланка, россияне, новости, суд
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Арестованный на Шри-Ланке ученый сообщил о задержании двух друзей
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