В Шри-Ланке отпустили из-под стражи друзей арестованного ученого

Александр Игнатенко (Фото: alexkonspirator / VK)

Суд в Шри-Ланке отпустил из-под стражи россиян Артема Рябова и Николая Килафяна, задержанных по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых. Об этом РБК сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, суд изменил им меру пресечения на личное поручительство.

«Сначала они содержались в камере с невыносимыми условиями. Там было больше 90 человек, сырость, антисанитария, было можно спать только на полу. У Александра ухудшилось состояние здоровья: открылась язва желудка, обострились другие заболевания. Сейчас он находится в больнице, но так как у него нет денег, чтобы продолжать лечиться, его выписывают», — уточнил правозащитник.

Мельников подчеркнул, что материалы дела выглядят абсолютно необоснованными и у всех обвиняемых проблемы с оплатой адвокатов. «Каждое судебное заседание — это сотни долларов. Плюс нужно оплачивать жилье, медицинские услуги. Родственники Александра в связи с этим подготовили обращение в Российский фонд мира в адрес Леонида Слуцкого и в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом», — добавил он.

Рябова и Килафяна задержали в конце июня, их поместили в тюрьму, потому что им не удалось найти поручителей среди местных жителей, сообщил Игнатенко. Ученый отметил, что ни на одном заседании суда у обвиняемых не было переводчиков, а процесс велся на местном языке.