ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе. Об этом говорится в Telegram-канале федеральной службы.

Согласно сообщению, компания импортирует в Россию капсулы для стирки бренда Ariel, которые отличаются по качественным показателям и условиям использования от товара, продаваемого в ЕС. При этом производитель не наносит соответствующие маркировки на продукцию.

«Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила», — добавили в ФАС России.

Замглавы ведомства Андрей Кашеваров также напомнил, что срок исполнения предупреждений для ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» — 9 июля, ООО «Хенкель Рус» — 31 июля.