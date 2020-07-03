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ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press
Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе. Об этом говорится в Telegram-канале федеральной службы.

Согласно сообщению, компания импортирует в Россию капсулы для стирки бренда Ariel, которые отличаются по качественным показателям и условиям использования от товара, продаваемого в ЕС. При этом производитель не наносит соответствующие маркировки на продукцию.

«Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила», — добавили в ФАС России.

Замглавы ведомства Андрей Кашеваров также напомнил, что срок исполнения предупреждений для ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» — 9 июля, ООО «Хенкель Рус» — 31 июля.

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Фото: Philipp Schmidli / Bloomberg

ФАС выдала предупреждение производителям стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel в декабре 2019 года. При проведении проверки специалисты выявили, что при сопоставимой моющей способности дозировка, рекомендованная на упаковке порошков российского производства для аналогичных условий стирки, в 1,5–2 раза выше, чем у порошков в Евросоюзе.

В службе отмечали, что такая практика международных производителей нарушает требования закона «О защите конкуренции». Так, ФАС 3 декабря направила предупреждения международным производителям — ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск», ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» и ООО «Хенкель Рус».

Ассоциация производителей товаров бытовой химии ответила на обвинения ФАС, заявив, что ведомство поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом. В ассоциации отметили, что товары для российского рынка производятся по законам ЕАЭС.

В российском офисе Procter & Gamble заявляли, что вся продукция, представленная на российском рынке, полностью соответствует требованиям безопасности и качества, а также имеет все необходимые регистрационные документы, подтверждающие полное соответствие продукта заявленным на упаковке свойствам.
 

Теги: ФАС, Procter&Gamble, дело
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