Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии считают, что ФАС поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом. Там отметили, что товары для российского рынка производятся по законам ЕАЭС

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Сравнение товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков, вызывает серьезные вопросы о том, что именно, как и по каким критериям сравнивали. Об этом РБК заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.

Так Бобровский прокомментировал действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая выдала предупреждение производителям стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от тех, что продаются в странах Западной Европы. В ассоциацию входят компании Henkel, производитель Persil, и Procter & Gamble, производитель Ariel.

«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — заявил исполнительный директор АППИК БХ.

По словам Бобровского, требование антимонопольного ведомства противоречит российскому законодательству. «Указанные компании-члены АППИК БХ производят товары согласно требованиям законодательствам РФ и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств», — пояснил он. Заявление ФАС о двойных стандартах также наносит ущерб деловой репутации инвесторов, которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места, считает Бобровский.

Бобровский заявил, что ассоциация обращалась в ФАС за разъяснениями по этому вопросу еще весной прошлого года. Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.