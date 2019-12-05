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Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии считают, что ФАС поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом. Там отметили, что товары для российского рынка производятся по законам ЕАЭС
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сравнение товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков, вызывает серьезные вопросы о том, что именно, как и по каким критериям сравнивали. Об этом РБК заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. 

Так Бобровский прокомментировал действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая выдала предупреждение производителям стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от тех, что продаются в странах Западной Европы. В ассоциацию входят компании Henkel, производитель Persil, и Procter & Gamble, производитель Ariel.

«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — заявил исполнительный директор АППИК БХ.

По словам Бобровского, требование антимонопольного ведомства противоречит российскому законодательству. «Указанные компании-члены АППИК БХ производят товары согласно требованиям законодательствам РФ и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств», — пояснил он. Заявление ФАС о двойных стандартах также наносит ущерб деловой репутации инвесторов, которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места, считает Бобровский.

Бобровский заявил, что ассоциация обращалась в ФАС за разъяснениями по этому вопросу еще весной прошлого года. Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.

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«Эксперты Ассоциации считают целесообразным при проведении сравнительной оценки учитывать различия в формулах, которые обусловлены разницей в режимах применения и внешних условий (типы загрязнений, наиболее часто используемые температурные режимы, жесткость воды и т. д.)», — говорится в документе. Одним из существенных отличий стиральных порошков, которые продаются в России и ЕС, эксперты назвали разную степень их концентрации и различия в рекомендованной производителем дозировке на стирку.

В письме АППИК БХ также обращает внимание, что требования к продукции в каждой стране регулируются национальным законодательством, которое учитывает особенности и требования конкретного потребительского рынка. Ассоциация указывает, что производимая в России продукция должна в первую очередь соответствовать российскому законодательству.

ФАС провела проверку порошков и капсул Ariel и Persil совместно с Роспотребнадзором. Эксперты пришли к выводу, в частности, что в товарах, произведенных для России и стран Западной Европы, различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность».

Как заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров, ведомство рекомендовало компаниям воспроизвести состав оригинального товара, который продается в странах Западной Европы, либо нанести на упаковку товара обозначение, что он произведен для российского потребителя. На исполнение поручения служба дала 30 дней. По истечение этого срока, если оно не будет исполнено, ФАС возбудит административное дело за нарушение требований закона в сфере интеллектуальной собственности, которое предполагает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФАС, стиральный порошок
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