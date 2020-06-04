Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров

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Сервис доставки еды Delivery Club проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Мы обязательно проверим появившиеся сегодня сообщения и выясним причину», — отметил представитель Delivery Club.

В пресс-службе отметили, что из-за режима самоизоляции объем заказов увеличился, а соответственно, и заработок курьеров. Также сервис по итогам апреля и мая удвоил за свой счет чаевые, которые оставили курьерам пользователи мобильных приложений. Другие условия работы не менялись, заключил представитель компании.

Ранее в Telegram-канале «Расстрига» появилась информация о готовящейся забастовке курьеров, которые намерены протестовать против многочисленных штрафов и требовать отмены автораспределения по точкам, счетчика времени при назначении заказов, привязки геолокации к ресторанам и клиентам.