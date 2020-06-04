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Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров

Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Сервис доставки еды Delivery Club проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Мы обязательно проверим появившиеся сегодня сообщения и выясним причину», — отметил представитель Delivery Club.

В пресс-службе отметили, что из-за режима самоизоляции объем заказов увеличился, а соответственно, и заработок курьеров. Также сервис по итогам апреля и мая удвоил за свой счет чаевые, которые оставили курьерам пользователи мобильных приложений. Другие условия работы не менялись, заключил представитель компании.

Сервис доставки еды Delivery Club удвоит чаевые для курьеров
Бизнес
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее в Telegram-канале «Расстрига» появилась информация о готовящейся забастовке курьеров, которые намерены протестовать против многочисленных штрафов и требовать отмены автораспределения по точкам, счетчика времени при назначении заказов, привязки геолокации к ресторанам и клиентам.

Курьер Антон Бабаев рассказал телеканалу «360», что он создал чат для коллег, где обсуждались проблемы.

«Они начали штрафовать просто за все, что есть. Не принял заказ — штраф, опоздал — штраф. Мне стало обидно, и я решил создать чат, чтобы обсуждать насущные вопросы — без каких-либо бунтов», — рассказал он, добавив, что в чате позднее стали писать о варианте забастовки.

Теги: Delivery Club, доставка, забастовка, новости РБК
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