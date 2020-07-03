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Мурашко назвал сроки возвращения к полноценной жизни после коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Возвращение к полноценной жизни после эпидемии коронавируса в России вряд ли произойдет раньше февраля, заявил в интервью «Интерфаксу» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал он. Министр пояснил, что под возвращением к нормальной жизни подразумеваются полноценная работа и отдых, возможность авиаперелетов, походы на концерты.

Материал дополняется

Теги: Михаил Мурашко, коронавирус
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