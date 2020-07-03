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ВШЭ ответила на данные СМИ о планах уволить оппозиционных преподавателей

Здание учебного корпуса НИУ-ВШЭ
Здание учебного корпуса НИУ-ВШЭ (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Руководство Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) планирует в следующем году реорганизовать три факультета и создать новые. Об этом сообщил РБК директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

По его словам, прием на ставки научно-педагогических работников на конкурсной основе в вузе проводился два раза в год.

«В этом смысле ничего принципиально нового для наших сотрудников не произойдет. Конкурсные процедуры позволяют нам нанимать лучших и сильнейших», — сообщил Лавров.

Он пояснил, что определяющими факторами при приеме на работу являются профессионализм, академический потенциал, соответствие требованиям проектного университета, которым вуз становится в рамках новой программы развития до 2030 года.

Лавров добавил, что образовательное учреждение не ведет «никаких черных списков», а у коллег в ближайшее время появится возможность проявить себя, предложить тот или иной проект или инициативу.

«И никаких кадровых решений о том, кто войдет в новые структуры ФГН и других переживающих реформу факультетов, не принято», — пояснил он.

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Как сообщается на сайте «Вышка для своих», 26 июня ученый совет обсудил вопрос о реорганизации факультетов права и гуманитарных наук. Участники совета одобрили изменения, касающиеся внутренней организации факультетов.

Согласно решению, на факультете гуманитарных наук произошло укрупнение департаментов. Вместо Школы философии и Школы культурологии была создана Школа философии и культурологии. Вместо двух «филологических» департаментов — Школа филологических наук.

Согласно решению ученого совета, три факультета будут реорганизованы в 2020 году, остальные в период с 2021 по 2023 год. В рамках реорганизации факультетов планируется сократить часть преподавательских ставок и ввести ставки научных сотрудников.

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Фото: Олег Матвейчев / Facebook

Ранее студенческое издание Doxa со ссылкой на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова сообщило о намерении руководства ВШЭ сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь — в Школе философии и 15 в Школе культурологии. Издание отмечало, что обе школы планируется объединить в одну, в связи с чем преподаватели были уведомлены о сокращении ставок. Под сокращение могут попасть «оппозиционно настроенные» преподаватели, указывало издание. По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.

Часть преподавателей, в том числе Виктора Горбатова, по данным издания, включили в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение. Как отметил Горбатов, причиной структурных изменений могли стать хорошие показатели эффективности обеих школ. Кроме того, он связал попадание преподавателей в список с подписью открытых писем. О существовании списка изданию анонимно сообщили еще несколько преподавателей.

Теги: Высшая школа экономики, преподаватели, оппозиция, увольнение
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