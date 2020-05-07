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ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Профессор Олег Матвейчев нарушил правила внутреннего распорядка вуза, а его пост в Facebook содержал мотивы политической вражды, сообщили во ВШЭ. В марте он предложил уничтожить «либеральную сволоту» «хирургическим путем»
Фото: Олег Матвейчев / Facebook
Фото: Олег Матвейчев / Facebook

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».

Как сообщается на сайте университета, Матвейчев нарушил правила внутреннего распорядка учреждения. В частности, политолог не раз публиковал в соцсети сообщения, которые содержат оскорбления и мотивы политической вражды. При этом на странице Матвейчева указано, что он работает во ВШЭ, отметили в университете.

Матвейчев в ответ на просьбу РБК прокомментировать решение администрации ВШЭ заявил: «Имеют право».

ВШЭ осудила пост своего профессора об уничтожении «либеральной сволоты»
Общество
Фото: Олег Матвейчев / Facebook

В посте, который вызвал резонанс в социальных сетях, профессор назвал «либеральной сволотой» людей, которые по прибытии из «неблагополучной страны» отказались запонять в аэропорту анкету по требованию Роспотребнадзора. В этой же публикации он призвал «убирать» их, «уничтожать хирургическим путем» и отправлять «на урановые рудники». Позднее публикация была удалена, по словам Матвейчева, это сделала администрация Facebook. Сам он в разговоре с РБК назвал свой пост «обычным сетевым троллингом».

Руководство ВШЭ, в свою очередь, сочло высказывание Матвейчева неприемлемым. Публикация стала поводом для заседания комиссии ученого совета университета по этике. Она пришла к выводу, что пост содержал призывы, «мотивированные ненавистью и враждой» и нанес ущерб репутации вуза. Комиссия рекомендовала Матвейчуку извиниться.

Авторы: Наталия Анисимова, Алена Прохоренко
Теги: ВШЭ, выговор, профессор
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