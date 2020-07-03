В Москве за сутки излечились от коронавируса более 1,5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве излечились от коронавируса 1591 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1591 пациент» — сообщила вице-мэр.

По ее словам, общее число выздоровевших увеличилось до 154839 человек.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались 34 человека. Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло отметки в 3904 человека. Среди российских регионов Москва является лидером по количеству скончавшихся от коронавируса пациентов.

Всего в России умерли от коронавируса 9683 человек.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин счел маловероятным возникновение второй волны коронавируса в столице. Он отметил, что с апреля в столице наблюдается самый низкий прирост заболевших, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.