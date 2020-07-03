Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 02 июл, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 02 июл, 12:50
В Черноземье и на юг России придет аномальная жара Общество, 03:04 Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки Технологии и медиа, 02:58 МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России Общество, 02:29 Три истории предпринимателей о важности soft skills РБК и Barrett, 02:20 Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout Технологии и медиа, 02:06 В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода Общество, 01:17 «Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» после победы над «Хетафе» Спорт, 01:04 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 01:00 Захарова сравнила сведения о «сговоре» России с талибами с блокбастером Политика, 00:53 «Норникель» назвал сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске Общество, 00:51 Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Общество, 00:30 «Ливерпуль» после завоевания чемпионства крупно проиграл «Манчестер Сити» Спорт, 00:14 Росстат назвал выросшие в цене в конце июня продукты Общество, 00:14 «Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб. Бизнес, 00:00
Общество ,  
0 

В Черноземье и на юг России придет аномальная жара

Жителей Центрального Черноземья и южных регионов России в ближайшие дни ждет аномально жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории», — рассказал синоптик.

По его словам, в Центральном Черноземье, Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Ростовской области столбик термометра будет держаться на уровне 36-38 градусов выше ноля в течение ближайших пяти-шести дней.

При этом в отдельные дни в Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях температура поднимется до +41 градуса.

Гидрометцентр заявил о «по-настоящему теплом» июле
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее Вильфанд заявлял, что россиян ждет «по-настоящему теплый» июль. Температура воздуха выше нормы ожидается в середине лета практически на всей территории страны.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что на следующей неделе в Москве установится жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов. Жару будут сопровождать свежий ветер и кратковременные дожди.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как создать зарубежную торговую компанию: рекомендации юриста Генри Минцберг — РБК: «Мир охватила эпидемия бездушного менеджмента» «Почему вы ушли с прошлого места работы?» Как правильно на это ответить
Теги: погода, жара, Россия
Материалы по теме
Гидрометцентр заявил о «по-настоящему теплом» июле
Общество
Синоптик предупредила о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Синоптики предупредили о жаре с грозами в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter