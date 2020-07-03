В Черноземье и на юг России придет аномальная жара

Жителей Центрального Черноземья и южных регионов России в ближайшие дни ждет аномально жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории», — рассказал синоптик.

По его словам, в Центральном Черноземье, Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Ростовской области столбик термометра будет держаться на уровне 36-38 градусов выше ноля в течение ближайших пяти-шести дней.

При этом в отдельные дни в Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях температура поднимется до +41 градуса.