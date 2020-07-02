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Синоптик предупредила о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Температура на следующей неделе в Москве превысит отметку 30 градусов, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас сейчас период умеренно жаркой погоды, а там будет настоящая июльская жара. Начиная со следующей недели температура воздуха превысит отметку 30 градусов», — пояснила Позднякова.

В понедельник ожидается около 30 градусов, а во вторник — до плюс 31 градуса. Синоптик напомнила, что 2013 году в столице была более жаркая погода, поэтому на этой неделе ее нельзя считать экстремальной.

«Такая типичная июльская погода с кратковременными дождями. И что будет хорошо, будет довольно свежий ветер, при ветре жара будет менее ощутима», — добавила она.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что температура не превысит отметку 30 градусов. «Сейчас хорошая наступает пора, погода настоящая летняя. Температура будет 25–30 градусов», — заявил он РБК.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце мая специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали экстремальную жару в июне-июле. Они также отметили, что погода негативно повлияет на ситуацию с лесными пожарами на юге Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части России.

Теги: погода, жара, Москва, новости
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