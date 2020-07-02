Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре вечером 2 июля

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Москве и местами в Московской области 2 июля с 17:00 до 22:00 ожидается гроза с дождем, местами с ливнем, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 3 июля в регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь.

В целом в ближайшие 5-6 дней в Москве будет тепло, а 5 июля температура воздуха поднимается до 31 градуса. «Это обусловлено переносом теплых воздушных масс с юга, этот воздух насыщен влагой. Поэтому эти дни температура будет превышать норму на 4-5 градусов, но с осадками», — пояснил Вильфанд.

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