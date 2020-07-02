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Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы Тимура Галлямова. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте Прокуратуры Москвы.

«Галлямов осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении. Информацию о приговоре Галлямову также подтвердили РБК в пресс-службе Никулинского суда.

В сообщении Генпрокуратуры уточняется, что речь идет о происшествии 26 мая 2019 года, когда Галлямов, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, совершил наезд на ногу сотрудника дорожной полиции, а затем попытался скрыться с места происшествия. По данным прокуратуры, мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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Сразу после происшествия правоохранительные органы не называли имя водителя, однако источники ТАСС и РЕН ТВ сообщали, что за рулем автомобиля был сын бывшего сенатора Тимур Галлямов.

На следующий день после происшествия МВД подтвердило, что водителем был Тимур Галлямов, сын бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова.

Амир Галлямов с 2007 по 2012 год был членом Совета Федерации от Амурской области, с мая по декабрь 2012 года занимал пост министра спорта Московской области.

Теги: новости, суд
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