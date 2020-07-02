Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора

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Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы Тимура Галлямова. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте Прокуратуры Москвы.

«Галлямов осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении. Информацию о приговоре Галлямову также подтвердили РБК в пресс-службе Никулинского суда.

В сообщении Генпрокуратуры уточняется, что речь идет о происшествии 26 мая 2019 года, когда Галлямов, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, совершил наезд на ногу сотрудника дорожной полиции, а затем попытался скрыться с места происшествия. По данным прокуратуры, мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Сразу после происшествия правоохранительные органы не называли имя водителя, однако источники ТАСС и РЕН ТВ сообщали, что за рулем автомобиля был сын бывшего сенатора Тимур Галлямов.