В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

В Москве при попытке скрыться от экипажа ГИБДД автомобиль совершил наезд на сотрудника ДПС. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение», — заявила она.

По данным полиции, инцидент произошел в 15:25 26 мая. Экипаж ГИБДД на Кутузовском проспекте остановил автомобиль Toyota Land Cruiser 200 для проверки документов. Отмечается, что водитель после предъявления удостоверения повел себя неадекватно и попытался скрыться.

Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора. После этого он вновь попытался скрыться.

Правоохранители продолжили преследование и в результате смогли остановить автомобиль и задержать водителя.