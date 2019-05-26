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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

В Москве при попытке скрыться от экипажа ГИБДД автомобиль совершил наезд на сотрудника ДПС. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение», — заявила она.

По данным полиции, инцидент произошел в 15:25 26 мая. Экипаж ГИБДД на Кутузовском проспекте остановил автомобиль Toyota Land Cruiser 200 для проверки документов. Отмечается, что водитель после предъявления удостоверения повел себя неадекватно и попытался скрыться.

Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора. После этого он вновь попытался скрыться.

Правоохранители продолжили преследование и в результате смогли остановить автомобиль и задержать водителя.

РЕН ТВ ранее сообщил, что водителем Toyota Land Cruiser 200 оказался сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова — Тимур Галлямов.

Теги: Москва, наезд, сотрудник ДПС, погоня, новости РБК
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