МВД подтвердило участие сына экс-сенатора в наезде на сотрудника ДПС

Министерство внутренних дел России подтвердило, что водителем, совершившим наезд на инспектора ДПС в Москве, был Тимур Галлямов, сын экс-члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова. О возбуждении уголовного дела после ДТП с участием сына экс-сенатора говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВД в сети Twitter.

«Экипажем ГИБДД было осуществлено преследование нарушителя. Когда сотрудниками была предпринята попытка задержать его, Галлямов совершил наезд на инспектора ДПС и продолжил скрываться», — говорится в другом сообщении.

В интервью РЕН ТВ официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что водитель был задержан, однако фамилию нарушителя она не назвала.

Накануне, 26 мая, сообщалось, что водитель, совершивший наезд на инспектора ДПС, доставлен в подразделение СК по Москве и его допрашивают в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).