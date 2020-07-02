В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Больше всего голосов «против» набрано в УИК № 202 в районе Аэропорт (65.12%), УИК № 3453 в Свиблово (63.69%), УИК № 2310 в Обручевском районе (60,91%), УИК № 2787 (60.74%) и УИК № 2767 (60.39%) в Раменках, а также УИК № 876 в Богородском (59.96%).

При этом в восьми московских УИК за поправки отдали больше 95% голосов.

Центризбирком завершил подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля. В целом по стране поправки поддержали 77,92%, против выступили 21,27% голосовавших. В Москве за поправки высказались 65,29%, против — 33,98%.

По результатам онлайн-голосования в Москве за поправки проголосовали 62,33% участников голосования. На онлайн-голосование зарегистрировались 1 051 000 жителей столицы, финальная явка составила 93,02%.