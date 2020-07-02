МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Все опубликованные там в первой половине дня 2 июля данные являются фейком, их разместили хакеры, уточнил МИД.

Сейчас учетную запись ситуационно-кризисного центра удалось восстановить, и страница вновь функционирует. «Информируем вас об устранении последствий взлома нашего аккаунта злоумышленниками», — также написали представители департамента в Twitter. Все сообщения, опубликованные злоумышленниками, были удалены.

Ранее в аккаунте ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение с предложением купить базу с данными российских туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса и зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги» для получения выплат в июне. Автор сообщения установил цену этой базы — 66 биткоинов (42,7 млн руб.).