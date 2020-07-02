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МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Все опубликованные там в первой половине дня 2 июля данные являются фейком, их разместили хакеры, уточнил МИД.

Сейчас учетную запись ситуационно-кризисного центра удалось восстановить, и страница вновь функционирует. «Информируем вас об устранении последствий взлома нашего аккаунта злоумышленниками», — также написали представители департамента в Twitter. Все сообщения, опубликованные злоумышленниками, были удалены.

Ранее в аккаунте ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение с предложением купить базу с данными российских туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса и зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги» для получения выплат в июне. Автор сообщения установил цену этой базы — 66 биткоинов (42,7 млн руб.).

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Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Правительство России выделило в общей сложности 1,9 млрд руб. на оказание помощи россиянам, оказавшимся в сложном положении за границей из-за ситуации с COVID-19.

Эти средства были направлены на оплату жилья, питания и других нужд. Для получения помощи могли обратиться те россияне, кто прошел регистрацию на «Госуслугах» и купил обратные билеты. По данным главы МИД России Сергея Лаврова, в середине мая были зарегистрированы около 60 тыс. остающихся за рубежом туристов.

Теги: аккаунт, МИД России, Twitter, взлом
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