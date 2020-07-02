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Пандемия коронавируса ,  
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Токаев поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину по телефону за решение оказать помощь республике в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

«Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, лидер Казахстана поздравил Путина с результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию России.

Пресс-служба Кремля отметила, что в ходе разговора были затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее пресс-служба премьера Казахстана Аскара Мамина сообщила, что глава правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора заявил о готовности России передать медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также направить специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

2 июля власти Казахстана сообщили о введении ограничений с 5 июля из-за роста заболеваемости COVID-19.

По данным Минздрава Казахстана, всего коронавирусом заразились 42 574 человека, а 2 июля выявили 1509 новых случаев.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам в Конституцию. По результатам обработки 100% протоколов 77,92% избирателей поддержали изменения в Конституции, против них выступили 21,27% граждан. Общая явка составила 65%.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, коронавирус, поправки
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