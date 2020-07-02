Токаев поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину по телефону за решение оказать помощь республике в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

«Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, лидер Казахстана поздравил Путина с результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию России.

Пресс-служба Кремля отметила, что в ходе разговора были затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.