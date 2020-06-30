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В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о готовности России оказать гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра республики Аскара Мамина.

В ходе телефонного разговора между премьерами особое внимание было уделено мерам по борьбе с распространением COVID-19. Мишустин заявил о готовности отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, говорится в сообщении.

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Фото: ZUMA / ТАСС

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленную кооперацию и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

В сообщении на сайте российского кабмина говорится, что Мишустин и Мамин обсудили меры по борьбе с коронавирусом. При этом о готовности России оказать гумпомощь в публикации не говорится.

По данным оперштаба, в Казахстане зарегистрировано 21,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 тыс. выздоровели, 188 человек умерли.

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Источник: JHU
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Теги: Казахстан, коронавирус, гуманитарная помощь
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