В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков

Фото: Павел Михеев / Reuters

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о готовности России оказать гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра республики Аскара Мамина.

В ходе телефонного разговора между премьерами особое внимание было уделено мерам по борьбе с распространением COVID-19. Мишустин заявил о готовности отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленную кооперацию и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

В сообщении на сайте российского кабмина говорится, что Мишустин и Мамин обсудили меры по борьбе с коронавирусом. При этом о готовности России оказать гумпомощь в публикации не говорится.