В Москве выявили 662 новых заболевших COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 662 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 222 871. Об этом сообщает оперативный штаб города.

В Московской области выявили 317 новых заболевших за последние сутки. Всего в области коронавирусом заразились 58 193 человека.

В России с начала эпидемии подтвердили 661 165 случаев заболевания. За последние сутки в стране выявили 6760 зараженных.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице маловероятная вторая волна коронавируса. По его словам, возможны небольшие отклонения, которые не изменят ситуацию. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе улучшается с каждой неделей.

Собянин также отмечал, что после снятия ограничений в Москве не произошло «ничего ужасного». «Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно», — сказал мэр.