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В Москве выявили 662 новых заболевших COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 662 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 222 871. Об этом сообщает оперативный штаб города.

В Московской области выявили 317 новых заболевших за последние сутки. Всего в области коронавирусом заразились 58 193 человека.

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России с начала эпидемии подтвердили 661 165 случаев заболевания. За последние сутки в стране выявили 6760 зараженных.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице маловероятная вторая волна коронавируса. По его словам, возможны небольшие отклонения, которые не изменят ситуацию. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе улучшается с каждой неделей.

Собянин также отмечал, что после снятия ограничений в Москве не произошло «ничего ужасного». «Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно», — сказал мэр.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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