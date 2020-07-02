В Москве от COVID-19 вылечились более 153 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса за последние сутки вылечились 1,055 тыс., общее количество выздоровевших достигло более 153 тыс. человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперштаб.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1055 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153248» — сообщила вице-мэр.

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