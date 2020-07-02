Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 01 июл, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 01 июл, 12:39
«Ростов» и «Краснодар» сыграли самый продолжительный матч в истории РПЛ Спорт, 08:44 В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности Общество, 08:43 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 08:35 Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Политика, 08:28 ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса Общество, 08:27 Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Политика, 08:19 В Чечне более 97% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию Общество, 08:15 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля Общество, 08:03 Как стартап из США сыграл на засилье овощей из «пластмассы» — Bloomberg Pro, 08:03 РБК Pro: как бизнес Китая встречает вторую волну эпидемии Pro, 08:00 СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz Бизнес, 07:58 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:42 Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 07:26 Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19 Общество, 07:25
Общество ,  
0 

В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности, возможны грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 2 июля.

Желтый уровень вводят, когда погодные условия могут оказаться потенциально опасны.

Кардиолог назвал способы защитить организм от «погодной пилы»
Общество

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РБК, что в июле погода в России будет достаточно теплой. В центральной части европейской территории страны, на большей части Поволжья и на юге страны ожидается потепление на один градус выше нормы.

Предварительно в Москве ночью должно было быть около плюс 12–17 градусов, днем — плюс 23–28 градусов. «Возможны похолодания: ночью до плюс 7–12 градусов, днем до плюс 16–21 градуса», — предупреждала синоптик.

Теги: Московская область, погода
Материалы по теме
Врачи назвали главные опасности для здоровья из-за жаркой погоды
Общество
Кардиолог назвал способы защитить организм от «погодной пилы»
Общество
Вильфанд объяснил причины возникновения опасных погодных явлений в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter