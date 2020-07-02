В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: АГН «Москва»

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности, возможны грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 2 июля.

Желтый уровень вводят, когда погодные условия могут оказаться потенциально опасны.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РБК, что в июле погода в России будет достаточно теплой. В центральной части европейской территории страны, на большей части Поволжья и на юге страны ожидается потепление на один градус выше нормы.