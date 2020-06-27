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Кардиолог назвал способы защитить организм от «погодной пилы»

«Погодная пила» — быстрая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры — может стать причиной плохого самочувствия, сообщил в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков.

По словам врача, в такой ситуации тем, кто принимает какие-либо лекарства, нужно соблюдать рекомендации по выписанным препаратам.

Кроме того, метеозависимым людям помогут препараты-адаптогены, добавил Беленков. «Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин — гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены», — сообщил он.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач также рассказал, как легче переносить жару. По его словам, при такой погоде нужно носить «дышащую» обувь и одежду, а голова должна быть покрытой. Также нужно пить больше воды. Чтобы не допустить сгущения крови и восполнить потерю микроэлементов, можно добавить вводу растворимые соли натрия и магния.

Беленков добавил, что в жаркую погоду разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов: при слишком сильном охлаждении помещения с помощью кондиционера могут возникнуть радикулит, насморк или кашель.

Как ранее сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве и в западной половине европейской части России на выходных 27 и 28 июня ожидается аномальная жара. По словам синоптика, температура в этой части страны будет на 4–5 градусов выше нормы.

Теги: погода, здоровье
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