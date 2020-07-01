Киев решил включить в уголовный кодекс публикацию переговоров чиновников

При этом The Washington Post пишет, что уголовная ответственность не позволит журналистам и антикоррупционным активистам вести свои расследования и публиковать записи с коррумпированными чиновниками, судьями, силовиками.

В 2020 году на Украине произошли несколько скандалов в связи с публикацией записей переговоров представителей высшего руководства страны. Последней из них стала публикация депутатом Верховной рады Андреем Деркачем беседы предположительно экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

На записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, просит оставить на прежних местах руководство НАК «Нафтогаз» и настаивает на повышении тарифов на газ на Украине, поскольку это является условием предоставления стране экономической помощи.

Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, на записи просит собеседника поддержать назначение на пост генпрокурора Украины Юрия Луценко и обсуждает возможный иммунитет от уголовного преследования экс-премьера страны Арсения Яценюка.