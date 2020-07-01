Киев решил включить в уголовный кодекс публикацию переговоров чиновников
Украинские власти готовят законопроект об уголовной ответственности за публикацию тайных записей разговоров чиновников. Об этом сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в интервью The Washington Post.
По его словам, Киев намерен покончить с «вредной практикой» публикаций тайных переговоров высших должностных лиц страны, поскольку считает подобные действия «прямыми нарушениями национальной безопасности».
«Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. Независимо от того, что стоит за незаконными деяниями: какие-то внутренние мотивы украинских граждан или иностранные спецслужбы», — пояснил Ермак.
Издание отмечает, что введение уголовной ответственности за утечку таких записей может успокоить дипломатов, которые встревожены трудностью защитить конфиденциальность переговоров. Кроме того, новый законопроект поможет защитить президента Владимира Зеленского и его команду от утечек и дезинформации.