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Киев решил включить в уголовный кодекс публикацию переговоров чиновников

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские власти готовят законопроект об уголовной ответственности за публикацию тайных записей разговоров чиновников. Об этом сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в интервью The Washington Post.

По его словам, Киев намерен покончить с «вредной практикой» публикаций тайных переговоров высших должностных лиц страны, поскольку считает подобные действия «прямыми нарушениями национальной безопасности».

«Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. Независимо от того, что стоит за незаконными деяниями: какие-то внутренние мотивы украинских граждан или иностранные спецслужбы», — пояснил Ермак.

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Джозеф Байден и Петр Порошенко

Издание отмечает, что введение уголовной ответственности за утечку таких записей может успокоить дипломатов, которые встревожены трудностью защитить конфиденциальность переговоров. Кроме того, новый законопроект поможет защитить президента Владимира Зеленского и его команду от утечек и дезинформации.

При этом The Washington Post пишет, что уголовная ответственность не позволит журналистам и антикоррупционным активистам вести свои расследования и публиковать записи с коррумпированными чиновниками, судьями, силовиками.

В 2020 году на Украине произошли несколько скандалов в связи с публикацией записей переговоров представителей высшего руководства страны. Последней из них стала публикация депутатом Верховной рады Андреем Деркачем беседы предположительно экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко
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<p>Андрей Деркач</p>

На записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, просит оставить на прежних местах руководство НАК «Нафтогаз» и настаивает на повышении тарифов на газ на Украине, поскольку это является условием предоставления стране экономической помощи.

Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, на записи просит собеседника поддержать назначение на пост генпрокурора Украины Юрия Луценко и обсуждает возможный иммунитет от уголовного преследования экс-премьера страны Арсения Яценюка.

Теги: Украина, публикация, уголовная ответственность
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В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко
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