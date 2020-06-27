Министерство обороны России опубликовало видео перехвата российским истребителем самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря.

Самолеты ВВС США у российской воздушной границы были обнаружены 26 июня. Они были идентифицированы как патрульный самолет Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135. Для перехвата целей военные подняли в воздух истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем Политика

Предыдущий инцидент с перехватом американских самолетов у границ России произошел 19 июня, тогда Минобороны опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков B-52H над нейтральными водами Охотского моря.



