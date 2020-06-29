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Российские Су-27 перехватили два американских самолета над Черным морем

Российские истребители Су-27
Российские истребители Су-27 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Российские истребители Су-27 противовоздушной обороны Южного военного округа перехватили два американских самолета над нейтральными водами Черного моря. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной.

29 июня над Черным морем были обнаружены патрульный самолет P-8A «Посейдон» и стратегический самолет-разведчик RC-135. Для сопровождения двух американских самолетов в воздух поднялись Су-27. Российские истребители сопровождали американские «Посейдон» и самолет-разведчик весь полет. Американские самолеты не нарушили российскую границу.

«Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении.

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Последний раз самолет «Посейдон» и разведчик RC-135, а также самолет-заправщик КС-135 пролетали близ российских границ 26 июня. Тогда их сопроводили истребители Су-30 морской авиации Черноморского флота. Позже Минобороны опубликовало на YouTube видео перехвата.

Теги: истребители, перехват самолетов, Черное море
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