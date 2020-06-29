Россия заявила об использовании террористами системы ООН в Сирии

Василий Небензя (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Некоторые объекты в Сирии, которые были заявлены ООН как гуманитарные, фактически использовались террористами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, разъясняя причины выхода страны из механизма деконфликтинга и указывая на его недостатки. Его слова приводятся на сайте постпредства.

«Наши собственные расследования неоднократно доказывали, что некоторые из «деконфликтованных» объектов фактически использовались в качестве штаб-квартир или укрытий террористов», — сказал он.

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