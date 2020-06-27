В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м.

Пожар произошел на территории производственно-складского ангара в подмосковном Подольске. Об этом сообщается на сайте пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

27 июня в 21.22 спасатели получили информацию о возгорании по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли. В момент возгорания людей в здании не было. Впоследствии площадь возгорания достигла 3 тыс. кв. м., сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар был локализован в 22.37. К ликвидации возгорания привлекли 76 человек и 22 единицы техники.