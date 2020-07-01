Ученые назвали самые неблагоприятные регионы по клещевому энцефалиту

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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) назвал пять регионов России, чьи жители чаще всего сообщали о заболевании клещевым энцефалитом. Об этом говорится на сайте института.

«На территории Российской Федерации продолжается сезон активности клещей», — предупредили специалисты. Чаще всего об инфицировании клещевым энцефалитом заявляли жители Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Башкирии и Республики Алтай. В этих регионах число обращений превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 15–20%.

По мнению института, из-за смягчения ограничений, введенных во время эпидемии коронавируса, возможен дальнейший рост заболевших энцефалитом в Республике Алтай, а также в Свердловской области.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова говорила РБК в конце мая, что клещи активизировались в Западной Сибири и Алтае, в регионах, популярных у туристов. Она призвала не забывать из-за коронавируса об опасности других инфекционных заболеваний и учитывать этот фактор при планировании своего летнего отдыха.