Пранкеры заявили о розыгрыше Бони с роликом о поправках

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что разыграли бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню, связавшись с ней от имени живущего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина. Запись опубликована на YouTube-канале пранкеров.

На записи человек, выдающий себя за Чичваркина, предложил якобы Виктории Боне сделать ролик о поправках к Конституцию за деньги. В итоге девушка, судя по ролику, согласилась опубликовать пост за 10 тыс. евро. Пранкеры спросили "переживающую карантин на юге Франциии" звезду также про опасность вышек 5G и предложили приехать в Великобританию оценить вино и постель от имени бизнесмена.

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