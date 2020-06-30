Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 30 июн, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 30 июн, 12:35
СК передал дело сестер Хачатурян прокурору Общество, 00:21 Petropavlovsk пожаловался на акционеров из-за спора вокруг его основателя Общество, 00:21 Что изменится в российских законах в июле 2020 года Общество, 00:00 Дом культуры в Гусь-Хрустальном загорелся на площади 2,4 тыс. кв. м Общество, 30 июн, 23:40 В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом Общество, 30 июн, 23:22 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 30 июн, 23:16 Более 10 человек погибли при взрыве и пожаре в клинике Тегерана Общество, 30 июн, 23:12 СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Амурской области Общество, 30 июн, 22:51 Россия направила США ноту после угроз из-за статьи о «связях» с талибами Политика, 30 июн, 22:47 Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Политика, 30 июн, 22:43 В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом Общество, 30 июн, 22:33 ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу Спорт, 30 июн, 22:28 Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках Общество, 30 июн, 22:28 Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня Общество, 30 июн, 22:24
Общество ,  
0 

Дом культуры в Гусь-Хрустальном загорелся на площади 2,4 тыс. кв. м

Крупный пожар произошел в Доме культуры в городе Гусь-Хрустальный, сообщается на сайте управления МЧС по Владимирской области.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: ул. Интернациональная, д.11, поступило в 21:16. Ведомство в своем Telegram-канале уточняет, что площадь пожара достигла 2,4 тыс. кв. м. Огнем повреждены часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. В тушении пожара задействованы 36 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. 

СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Амурской области
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой МЧС по региону, огонь может перекинуться на административное здание, относящееся к стадиону. Пожарные пытаются предотвратить новое возгорание.

Накануне загорелся драматический театр во Владимире. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Один человек пострадал. 
 

Теги: Гусь-Хрустальный, пожар, дом культуры
Материалы по теме
В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы
Общество
В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter