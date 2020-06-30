Дом культуры в Гусь-Хрустальном загорелся на площади 2,4 тыс. кв. м

Крупный пожар произошел в Доме культуры в городе Гусь-Хрустальный, сообщается на сайте управления МЧС по Владимирской области.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: ул. Интернациональная, д.11, поступило в 21:16. Ведомство в своем Telegram-канале уточняет, что площадь пожара достигла 2,4 тыс. кв. м. Огнем повреждены часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. В тушении пожара задействованы 36 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой МЧС по региону, огонь может перекинуться на административное здание, относящееся к стадиону. Пожарные пытаются предотвратить новое возгорание.

Накануне загорелся драматический театр во Владимире. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Один человек пострадал.

