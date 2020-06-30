Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 12:35
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Амурской области Общество, 22:51 Россия направила США ноту после угроз из-за статьи о «связях» с талибами Политика, 22:47 Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Политика, 22:43 В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом Общество, 22:33 ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу Спорт, 22:28 Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках Общество, 22:28 Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня Общество, 22:24 Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд Экономика, 22:07 Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с борта МКС Общество, 21:57 WSJ узнала о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» россиян с талибами Политика, 21:35 Суд освободил от наказания давшего показания на Серебренникова бухгалтера Общество, 21:30 Мантуров заявил о достаточном для трех волн COVID «багаже» промышленности Деньги, 21:16 Тренер «Локомотива» оценил травму вратаря клуба сборной России Гильерме Спорт, 21:07 Ставочник Дэйв Портной стал звездой Уолл-стрит. Сделал из трейдинга шоу Quote, 20:47
Общество ,  
0 

СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Амурской области

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главное Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Амурской области начало доследственную проверку после гибели пяти человек из-за пожара в жилом доме в городе Зея. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что среди погибших — две женщины и трое мужчин. Из сгоревшего дома был спасен один человек, сейчас он в больнице.

«В настоящее время проведен первоначальный осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, ранее злоупотребляли спиртными напитками», — отметили в пресс-службе.

На место также будут направлены следователи-криминалисты, все обстоятельства дела уточняются.

29 июня в Москве два человека погибли во время пожара на восьмом этаже 22-этажного жилого дома на западе Москвы. Шесть человек, в том числе двоих детей, удалось спасти.

Теги: Следственный комитет, Амурская область, пожар, новости
Материалы по теме
В Якутии произошел пожар на руднике АЛРОСА
Общество
СМИ назвали возможную причину пожара в жилом доме в Москве
Общество
«Мосгаз» опроверг версию с пожаром в жилом доме в Москве из-за газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter