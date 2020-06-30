СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Амурской области

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главное Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Амурской области начало доследственную проверку после гибели пяти человек из-за пожара в жилом доме в городе Зея. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что среди погибших — две женщины и трое мужчин. Из сгоревшего дома был спасен один человек, сейчас он в больнице.

«В настоящее время проведен первоначальный осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, ранее злоупотребляли спиртными напитками», — отметили в пресс-службе.

На место также будут направлены следователи-криминалисты, все обстоятельства дела уточняются.

29 июня в Москве два человека погибли во время пожара на восьмом этаже 22-этажного жилого дома на западе Москвы. Шесть человек, в том числе двоих детей, удалось спасти.