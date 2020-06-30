Более 10 человек погибли при взрыве и пожаре в клинике Тегерана

В результате взрыва и пожара в клинике Sina Athar на севере Тегерана погибли 13 человек, сообщает агентство Fars со ссылкой на центр неотложной помощи. Еще шесть человек пострадали и были госпитализированы.

Среди погибших - 10 женщин и трое мужчин. Около 20 человек были эвакуированы из здания.

Предположительно, в клинике взорвался газовый баллон, уточняет телеканал Irinn. Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.

26 июня рядом с ядерным объектом в столице Ирана произошел мощный взрыв. В районе Парчин, где находится множество объектов министерства обороны, взорвался резервуар с техническим газом.