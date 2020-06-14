На заводе Honda в Японии произошел взрыв

На заводе автопроизводителя Honda Motor Co в префектуре Миэ в Японии произошел взрыв, пострадали двое рабочих. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию. Префектура расположена в центральной части главного острова Хонсю, восточнее города Осака и южнее города Киото.

По данным полиции, инцидент произошел около 9:00 по местному времени (3.00 мск) около распределительно щита на заводе в городе Судзука. Двое мужчин, находившиеся рядом с щитом, получили ожоги и были госпитализированы.

По данным газеты Yomiuri Shimbun, в момент взрыва мужчины проверяли работу распределительно щита.

Ранее при взрыве цистерны грузового автомобиля на скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян погибли 19 человек и пострадали 172. По предварительным данным, тягач с цистерной, перевозивший сжиженный газ, взорвался на съезде с шоссе. Взрывной волной цистерну подбросило в воздух, она пролетела несколько сотен метров и упала на заводские постройки, стоящие около дороги. Затем произошел второй взрыв.