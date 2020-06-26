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Рядом с ядерным объектом в Тегеране произошел мощный взрыв газа

На востоке Тегерана взорвался резервуар с техническим газом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел в районе Парчин, в котором находится множество объектов министерства обороны. Телеканал отмечается, что по свидетельствам МАГАТЭ, в Парчине находятся, в том числе, исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

Вспышка света оранжевого цвета была видна из разных районов Тегерана. Источники телеканала, близкие к Корпусу стражей исламской революции сообщали, что взрыв произошел в газохранилище, расположенном рядом с военной базой.

Как сообщает агентство Irna, директор по связям с общественностью Минобороны Ирана генерал Амир Давуд Абди подтвердил, что взорвался резервуар с газом. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия находятся военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

Ранее в июне на шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. Машина загорелась и взорвалась, ее части разлетелись по округе, а пламя охватило площадь в сотни квадратных метров. В результате инцидента пострадали 172 человека, еще 19 человек погибли.

Теги: Иран, взрыв, Тегеран
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