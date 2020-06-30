Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с борта МКС

Анатолий Иванишин (Фото: Roscosmos Media / Youtube)

Космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), проголосовал по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он смог дистанционно проголосовать на портале для электронного голосования 2020og.ru.

В свою очередь, космонавт Иван Вагнер, который также находится на МКС, по закрытому каналу проголосует 1 июля. Свою позицию он сообщит доверенному лицу, которое затем отразит ее в бюллетене космонавта в Центре управления полетами (ЦУП) ЦНИИмаш (входит в состав «Роскосмоса»).

На сегодняшний день на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-16» 9 апреля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим аппаратом состоялся с космодрома Байконур.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию стартовало в Москве и Нижегородской области 25 июня. Оно завершилось 30 июня. Итоговая явка на онлайн-голосование составила 93,02%, следует из данных, опубликованных на официальной странице для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования. В общей сложности было выдано 1 107 648 бюллетеней, из них приняли 1 090 211.

Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в будущем ЦИК рассчитывает расширить электронное голосование и на другие регионы.