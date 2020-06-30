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Экономика ,  
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Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.

По состоянию на 30 июня 2020 года стоимость бензина с поставкой в европейской части России по национальному индексу выросла до 58 324 руб. за тонну. По сравнению с показателем предыдущего дня торгов она увеличилась на 0,26%.

Это не первый раз, когда в июне цены на бензин АИ-95 превышают исторический рекорд. До 15 июня историческим максимумом был результат мая 2018 года, когда цена на бензин достигла 56 080 руб. за тонну.

Однако 15 июня 2020 года цена на топливо этой марки поднялась до 56 377 руб. за тонну. Затем, 18 июня, биржевая цена на АИ-95 поднялась до 57 828 руб. за тонну, 26 июня этот рекорд вновь был побит на уровне 57 943 руб. 29 июня стоимость бензина составила 58 173 руб. за тонну.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста биржевых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора.

Теги: цена на бензин, биржевые торги
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