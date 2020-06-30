Шойгу доложил Путину о создании четырех центров для больных COVID-19
Министерство обороны России завершило строительство четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину. Запись размещена на сайте Кремля.
«В соответствии с вашим поручением, в Воронеже, а также городах Республики Дагестан — Каспийске, Дербенте и Хасавюрте — Министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест», — сказал министр.
По словам Шойгу, все центры оснащены необходимым современным медицинским оборудованием и готовы принять первых пациентов.
Он отметил, что дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Шойгу добавил, что в уже действующих около трех месяцев центрах Минобороны прошли лечение более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. гражданских лиц. Кроме того, по его словам, для оперативного оказания медицинской помощи были развернуты четыре мобильных госпиталя.
Шойгу также напомнил, что военные совместно с Институтом имени Гамалеи продолжают работать над созданием вакцины от COVID-19. Ее исследования на 38 добровольцах планируется завершить к концу июля.
федеральный и региональные
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