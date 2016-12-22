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Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта
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Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта
Общество, 04:00
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Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта
Минпромторг изучил рынок поддельных товаров в России. По оценке ведомства, в 2017 году доля контрафакта в сфере товаров легкой промышленности превысила 20% с объемом в 725 млрд руб. — это сфера с наибольшим объемом подделок
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Поддельные товары легкой промышленности покупают 23% россиян, основной причиной покупки контрафакта является низкая цена. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

Евтухов рассказал об исследовании, которое провело ведомство. «42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены. Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают. Особенно, если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить», — подвел итоги исследования замглавы Минпромторга.

Согласно данным исследования, чаще всего россияне приобретают контрафактные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%).

Минпромторг также оценил долю контрафакта по различным отраслям. Так, для легкой промышленности доля оборота нелегальных товаров в 2015 году составляла 31,1% (1,1 трлн руб.), снизившись до 20,7% в 2017 году (725 млрд руб.).

Как ранее показало исследование компании BrandMonitor, специализирующейся на защите брендов и интеллектуальной собственности, более двух третей продавцов контрафакта в России (69%) открыто признаются, что торгуют поддельными товарами. При этом лишь 20% продавцов контрафакта считают, что их товар может быть некачественным.

Почти 70% продавцов контрафакта в России признались в торговле подделками
Бизнес

Больше всего честно признавшихся в торговле подделками оказалось в Казани (89%), Красноярске (78%), Москве (70%) и Уфе (71%).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Минпромторг
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