Путин заявил о невозможности «замазать» подвиг советского солдата ложью

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Память о подвиге советских солдат, освободивших мир от нацизма, невозможно исказить ложью и фальсификациями, заявил президент России Владимир Путин на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.Об этом сообщает Кремль.

Выступая на церемонии, Путин заявил, что мемориал — «еще один символ нашей общей памяти», символ подвига советского солдата: «солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя».

«Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», — пообещал президент.

Материал дополняется