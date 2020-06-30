Дитрих счел преждевременным называть даты открытия международных рейсов

Фото: Burak Kara / Getty Images

Называть конкретные даты возобновления авиасообщения с другими странами, в том числе с Турцией, преждевременно. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова передал РБК представитель Минтранса.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата», — сказал Дитрих, добавив, что российская сторона «приняла к сведению» предложение Анкары.

Министр добавил, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. «Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открывать внутрироссийские рейсы», — сказал он.

Ранее Дитрих сообщил, что власти России рассматривают возможность возобновления сообщения со странами СНГ и Турцией.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июня отмечал, что принимать решение об открытии границ будет штаб правительства по борьбе с коронавирусом с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран.



